Lichaam gevonden in vliegtuig van vermiste voetballer

Er is een lichaam zichtbaar in het vliegtuigwrak dat de Argentijnse voetballer Emiliano Sala en piloot David Ibbotson vervoerde. Dat melden Britse media en is intussen bevestigd door de Britse Luchtvaartinspectie. Of het gaat om het lichaam van Sala (28) of Ibbotson (59) is nog niet geweten. Gisteren werd het vermiste sportvliegtuigje teruggevonden.

“Videobeelden toonden tragisch genoeg de aanwezigheid van een lichaam aan in het wrak”, aldus het AAIB. Een volgende stap wordt nu voorbereid om na te gaan of het om de voetballer of de piloot gaat.

(Lees verder onder de tweet)

The @aaibgovuk have confirmed that tragically a person is visible in the underwater footage of the aircraft #emilianosala and pilot Dave Ibbotson were on. They are now considering the next step. pic.twitter.com/PCdtJrYAtT — Fran Le Noury (@franlenoury) February 4, 2019

Belgische link

Het vermiste sportvliegtuigje werd gisteren gevonden. Volgens scheepswrakjager David Mearns, wiens bedrijf door de familie van Sala werd ingeschakeld om het vliegtuig te vinden, werd het toestel gistermorgen gelokaliseerd, vlak na de start van de zoekactie.

Het West-Vlaamse bedrijf GEOXYZ identificeerde het vliegtuigwrak met behulp van een onderwaterrobot, bevestigt Patrick Reyntjens van het bedrijf aan VTM NIEUWS.