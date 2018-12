Lichaam Bush naar begraafplaats gebracht

Het lichaam van de voormalige Amerikaanse president George H.W. Bush werd gisteren naar de begraafplaats in zijn presidentiële bibliotheek in Texas gebracht. Dat gebeurde na zijn begrafenis in een kerk in Washington.

Bush's kist reisde per trein van Houston naar College Station, in Texas. Daar werd hij door een militaire erewacht naar het graf achter zijn bibliotheek gedragen. Bush, de 41e president van de Verenigde Staten (van 1989 tot 1993), stierf vorige week vrijdag in Texas op 94-jarige leeftijd. Hij wordt begraven samen met zijn vrouw, Barbara, die in april stierf, en hun dochter Robin, die op 3-jarige leeftijd in 1953 stierf aan leukemie.