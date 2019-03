Levenslang voor Bosnisch-Servische leider Radovan Karadzic (73)

De vroegere Bosnisch-Servische leider Radovan Karadzic is door het Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen (MICT) van de Verenigde Naties tot tot levenslang veroordeeld voor volkerenmoord in Bosnië.

Het vroegere Internationaal Joegoslavië-Tribunaal (ICTY) veroordeelde karadzic drie jaar geleden al tot 40 jaar cel, maar zowel Karadzic als de aanklagers gingen in beroep.

De rechtbank volgde de redenering van de aanklagers, die om een levenslange celstraf vroegen. Ze stelden dat de oorspronkelijke straf van veertig jaar te mild was, vanwege de ernst van de feiten waaraan de vroegere psychiater zich schuldig had gemaakt. Tegen de uitspraak van het MICT is geen beroep meer mogelijk.

Karadzic is schuldig bevonden aan genocide op Bosnische moslims in de enclave Srebrenica. Hij is ook schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid in gebieden die onder zijn politieke controle waren.

In de periode van 1992 tot 1995 kwamen ongeveer 100.000 mensen in Bosnië-Herzegovina om het leven, onder wie 8.000 moslimmannen in de door Nederlandse VN-troepen beschermde enclave Srebrenica.

Na het conflict op de Balkan sloeg Karadzic op de vlucht om een proces voor het ICTY te vermijden. Maar in 2008 werd hij in Belgrado opgepakt. Hij had er een valse identiteit als een dokter in de alternatieve geneeskunde, onder de naam Dragan Dabic.

In 2017 bevond het ICTY ook de militaire leider van Karadzic, Ratko Mladic, schuldig aan genocide. Hij kreeg levenslang. Een uitspraak in beroep volgt naar verwachting in 2020.