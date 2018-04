Levenslang geëist voor wetenschapper Madsen

Het parket in Denemarken heeft levenslang geëist tegen wetenschapper Peter Madsen voor de "beestachtige" moord op journaliste Kim Wall in augustus 2017. De vrouw stierf aan boord van zijn onderzeeër en nadien werd haar lichaam in stukken in de zee teruggevonden.

Het vonnis in deze zaak kan mogelijk woensdag al vallen. Het proces is een uniek proces in de Deense rechtbankgeschiedenis, en dat is allemaal te wijten aan de unieke plaats van de moord – een onderzeeër - en het feit dat de hoofdrolspelers een bekende wetenschapper en een journaliste zijn.

Procureur Jacob Buch-Jepsen en advocate van de verdediging Betina Hald Engmark besluiten met hun pleidooi een elf dagen durend proces waarbij een donker beeld werd geschetst van de beklaagde. Hij zou een perverse man zijn die een hoog recidiverisico vertoont.

Perfecte misdaad

“Hij dacht dat hij de perfecte misdaad had gepleegd door het lichaam in stukken te laten verdwijnen”, zei de procureur. “Hij had het ideaal crimineel plan, dat hij toevertrouwde aan een vriendin via sms. Er is geen enkele twijfel over de gepleegde feiten.”

Buch-Jepsen vroeg een levenslange celstraf, wat in Denemarken gelijk staat met zestien jaar effectieve opsluiting.

Moord, seksueel misbruik en lijkschennis

De procureur vroeg de drie rechters om Madsen schuldig te verklaren aan moord, seksueel misbruik en lijkschennis.

De verdachte, 47 jaar intussen, heeft drie verschillende verklaringen afgelegd over wat er die 10de augustus 2017 exact was gebeurd. Hij verklaarde dat de dood van Wahl een ongeval was. Uit de autopsie kan niet met 100 procent zekerheid worden gezegd hoe Wahl gestorven is, maar waarschijnlijk was verstikking of het oversnijden van de keel de doodsoorzaak.

Op de foto: procureur Jacob Buch-Jepsen

