Levensgevaarlijk: Fast and the Furious in het echt

In de VS sterven jaarlijks tientallen mensen tijdens straatraces zoals die in de film The Fast and the Furious. Velen van hen zijn toeschouwers of onschuldige slachtoffers. De politie wijst op de strenge straffen die op straatraces staan en roept op om de wedstrijden te bannen.

De laatste jaren is er een explosie merkbaar van het aantal mensen dat sterft tijdens autoraces. De winnaar van zo'n kat-en-muisspel kan meestal veel geld winnen, maar heeft ook een grote kans op een ongeval. Vaak is niet enkel de bestuurder daar het slachtoffer van, maar wordt de crash ook onschuldige bestuurders of omstaanders fataal.

Strenge straffen

Doordat er veel beelden van straatraces op sociale media circuleren en doordat autoreclames beelden van dergelijke wedstrijden gebruiken, worden mensen aangemoedigd om zo'n race uit te proberen. De politie roept echter op om de veiligheid centraal te stellen en straatraces te stoppen. Er staan strenge straffen op de wedstrijden en in de VS gelden die ook voor mensen die enkel naar een straatrace kijken.