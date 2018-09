Leterme ontkent vertrek: “Ik ben nog altijd bij IDEA”

Volgens het Zweedse magazine Om Världen gaat de internationale organisatie IDEA op zoek naar een opvolger voor topman Yves Leterme. Maar de gewezen premier ontkent dat de beslissing al genomen is.

Binnen de raad van bestuur van Idea, de organisatie die democratie promoot, is al een tijdje discussie over de vraag of het mandaat van topman Yves Leterme kan verlengd worden. Een discussie tussen Leterme en de lidstaten van Idea over de belastingen op zijn loon, gaven aanleiding tot een veelbesproken KPMG-audit. Die leverde een kritische beoordeling van zijn beleid op, maar stelde helemaal geen fiscale onregelmatigheden vast. Maar volgens het magazine Om Världen, dat Leterme al maanden op de huid zit, is nu de beslissing genomen om het mandaat van Leterme niet te verlengen. Hij blijft nog tot volgend jaar op post, maar de procedure wordt opgestart om een opvolger te vinden, zouden de lidstaten unaniem beslist hebben.

Dat er volgend jaar een einde zou komen aan de loopbaan van Leterme bij Idea, stond eigenlijk al min of meer vast. De Ieperling had zelf al eerder verklaard dat hij niet ging voor een tweede termijn. “Vijf Zweedse winters volstaan”, luidde het. Maar in een telefonische reactie tegen Het Laatste Nieuws spreekt Leterme tegen wat Om Världen schrijft. “Dat een organisatie de procedure opstart om een nieuwe topman te vinden als het mandaat van de oude afloopt, is op zich niet zo gek. Maar bij mijn weten is die beslissing helemaal nog niet genomen. Zweden heeft zijn bijdrage voor Idea al betaald. Het bedrag is zelfs hoger dan vorig jaar. En er zijn zelfs vragen om toch nog voor een tweede termijn te gaan. Wat die journalist van dat internetmagazine schrijft is al de hele tijd verkeerd. Ik werk gewoon verder tot mijn mandaat afgelopen is.”

IDEA ziet toe op het correcte verloop van verkiezingen en geeft advies bij het opstellen van grondwetten. De organisatie werkt vaak in opdracht van de VN en de EU. 29 landen zijn lid van de organisatie. België is lid sinds de oprichting in 1995.