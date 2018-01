Legt Puigdemont eed af in Spanje?

De afgezette Catalaanse leider Carles Puigdemont wordt morgen in het parlement in Barcelona verwacht om er de eed af te leggen als nieuwe minister-president. Maar het is onduidelijk of hij ook daadwerkelijk naar Spanje zal afzakken. Hij riskeert immers te worden opgepakt. Het is onduidelijk waar hij zich nu bevindt.

Om de eed af te leggen, moet Puigdemont fysiek aanwezig zijn in het Catalaanse parlement. Een eedaflegging via videoconferentie wordt niet als rechtsgeldig beschouwd. Maar Puigdemont verblijft als sinds oktober in ons land en zal worden opgepakt als hij opnieuw voet op Spaanse bodem zet. Hij en vier andere voormalige regeringsleden worden in Spanje vervolgd voor rebellie en misbruik van overheidsgeld.

Onschendbaarheid

Bij de herverkiezingen in december haalden de separatistische partijen de meerderheid waardoor Puigdemont als nieuwe Catalaanse leider zou moeten worden ingezworen. Om toch naar Barcelona te kunnen afzakken, vroeg Puigdemont om zijn parlementaire onschendbaarheid te garanderen. Volgens de wet kan hij enkel worden opgepakt als hij op heterdaad betrapt wordt op een misdrijf, betoogt hij.

Het is dus onduidelijk wat er morgen in Barcelona gaat gebeuren. Mogelijk wordt Oriol Junqueras, leider van de Catalaanse socialisten, als vervanger naar voor geschoven. Junqueras zit wel zelf in de cel.

Uitstel

Tweede optie is een uitstel van de eedaflegging. Volgens de parlementsleden wordt die piste onderzocht, maar ook daar zitten de Catalanen met een probleem. Volgens de kieswet moet een nieuwe regering binnen de tien werkdagen na de eerste dag van de legislatuur ingezworen worden. Concreet: woensdag. Zo niet, riskeert parlementsvoorzitter Torrent vervolging.

De Spaanse advocaat van Puigdemont verklaarde maandag op de radio dan weer dat hij en zijn cliënt "nog niets beslist hebben". Waar Puigdemont nu is, weet ook die laatste naar eigen zeggen niet. Drie andere Catalaanse ex-ministers die naar ons land waren gevlucht, Lluis Puig Gordi, Meritxell Serret en Clara Ponsatí, hebben volgens de krant El País al laten weten dat zij morgen in elk geval niét aanwezig zullen zijn.