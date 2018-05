Legervliegtuig stort neer in VS

Nabij de internationale luchthaven van de stad Savannah in de Amerikaanse staat Georgia is een militair transportvliegtuig neergestort, zo hebben meerdere Amerikaanse media gemeld. Sommige media schrijven dat er vijf mensen aan boord waren, twee onder hen zouden overleden zijn.

Het betrof een C-130 die de luchtmachtbasis Davis-Monthan in Arizona als bestemming had.

Wat de oorzaak is, is nog niet geweten.

Military c130 down at 21 and Gulfstream Rd. Avoid the area. 21 shut down until further notice. pic.twitter.com/6hUqwmkNUu