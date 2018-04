Legervliegtuig stort neer in Algerije

In Algerije is een legervliegtuig neergestort op ongeveer dertig kilometer ten zuiden van de hoofdstad Algiers. Dat melden het staatsagentschap APS en de Algerijnse televisie. Er is nog geen officiële balans, maar er wordt gevreesd voor meer dan honderd doden.

De Algerijnse nieuwswebsite Ennahar schrijft dat het toestel is neergestort in de provincie Blida, in het noorden van het land. De nieuwswebsite baseert zich daarvoor op ooggetuigen. Verschillende Algerijnse media melden dat het om een transportvliegtuig gaat, van het type Iljoesjin.

Het agentschap APS meldt dat het toestel neerkwam binnen de zone van de luchtmachtbasis Boufarik, waar het was opgestegen. Het is voorlopig nog onduidelijk hoeveel mensen precies op het vliegtuig zaten en hoeveel slachtoffers er te betreuren zijn. Volgens BBC zaten er zeker 200 mensen in het vliegtuig, Reuters heeft het dan weer over meer dan 100 passagiers.

Volgens een militair gaat het om een Iljoesjin IL-76, een militair transportvliegtuig dat zowat 120 passagiers kan vervoeren.

#DIRECT #Algérie

L'avion militaire était à destination de Béchar et s'est écrasé quelques minutes après son décollagehttps://t.co/Uxe6HUFi4X pic.twitter.com/LZpTKEDszH — Algérie24 (@Alg24net) 11 april 2018