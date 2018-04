Legervliegtuig stort neer in Algerije: 257 doden

Bij de crash van een Algerijns legervliegtuig zijn 257 doden gevallen, overwegend militairen en leden van hun gezinnen, zo heeft het Algerijnse ministerie van Defensie meegedeeld. Het vliegtuig stortte vanmorgen neer nadat het in de omgeving van de hoofdstad Algiers was opgestegen.

Het toestel, een Iljoesjin 76, stortte neer kort nadat het was opgestegen op de luchtmachtbasis van Boufarik, ongeveer 25 kilometer ten zuidwesten van Algiers.

De slachtoffers zijn de tien bemanningsleden en 247 passagiers, "van wie het merendeel personeel van het Nationale Volksleger en leden van hun familie", preciseert het ministerie, zonder gewag te maken van eventuele overlevenden.

