Leger onderzoekt of militairen sportapps mogen gebruiken

Het Belgische leger gaat onderzoeken of er ook bij ons een verbod moet komen op sportapps zoals Polar of Strava. In Nederland worden die apps verboden, omdat je er militaire basissen mee in beeld kunt brengen, of te weten kunt komen waar militairen wonen. Dat heeft de Nederlandse onlinekrant De Correspondent uitgebracht.

Militairen lopen hun rondjes in de buurt van het hoofdkwartier van het Belgisch leger in Evere. Als ze dat doen met een Polar sporthorloge, kunnen ze hun route online delen. In Nederland verbiedt het ministerie van Defensie dat ze dat nog doen, in ons land raden ze het alleen maar af.

“We hebben net als u kennis genomen van het feit dat er in Nederland beslissingen genomen zijn”, zegt Carl Gillis, commandant afdeling operaties Belgische militairen. "Onze minister heeft gevraagd dat wij contact opnemen met onze Nederlandse collega's. Wij zullen hun standpunt analyseren. Op dit ogenblik houden we het bij sensibiliseren. Cyber awareness onder de aandacht brengen bij onze militairen."

Niet zonder gevaar

Nochtans is dat niet zonder gevaar. De onlinekrant De Correspondent kon achterhalen hoe vaak militairen aan sport deden en waar ze woonden.

In combinatie met hun profiel op Facebook of Instagram kwamen ze nog meer te weten over het privéleven van de militairen. Het verbod komt niks te vroeg, zeggen specialisten in Nederland, al zal dat niet alles oplossen.

Stopt niet bij landsgrenzen

“Dit probleem houdt niet op bij de landsgrenzen. Het is niet zo dat Nederland het enige land is waar militairen graag lopen in hun vrije tijd of nadat ze gewerkt hebben”, zegt beveiligingsexpert Henk van Ess. “Het is een internationale app die ook in België wordt gebruikt. Het is één van de vele apps die lekt. Het is een begin.”

Het Belgische leger wijst al bij de recrutering op de gevaren van sociale media.