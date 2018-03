Lege winkels: Britten hamsteren voor storm

Bij ons viel de winterprik al bij al nog mee, maar in Groot-Brittannië is het een pak erger. Storm Emma, bijgenaamd ‘The Beast from the East’, zorgt daar voor heel wat paniek. De Britten hebben dan ook massaal voedingswaren gehamsterd. Gevolg: lege rekken in de supermarkt. Dat bewijzen deze foto's die VTM NIEUWS in handen kreeg.

De angst dat ze door de koude en de sneeuw hun huis niet buiten kunnen en verhongeren, zit er duidelijk dik in bij de Britten. Dat bewijzen ook de foto’s die een Brit uit Motherwell, vlakbij Glasgow, ons bezorgde. Daarop is te zien hoe alle rekken in de supermarkt quasi leeg zijn.

Nu basisproducten zoals brood en melk uitverkocht raken, worden broden online tegen woekerprijzen aangeboden. Zo betaal je al snel vier euro voor een half brood.

Storm Emma heeft Groot-Brittannië al vier dagen in zijn greep. Sneeuw, ijzel en hevige windvlagen leggen er het leven lam. Nu is zelfs het leger ingezet om artsen en verplegers naar ziekenhuizen te brengen. Het blijft nog zeker tot na het weekend sneeuwen.