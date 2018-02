Lawine Zwitserland: 2 skiërs gewond

Twee skiërs zijn gewond geraakt bij een lawine in het kanton Wallis, in het zuiden van Zwitserland, zo heeft de politie gemeld. Een getuige had aanvankelijk gezegd dat een tiental mensen door de sneeuw waren meegesleurd.

"Er was inderdaad een groep van tien skiërs, maar op het moment dat de lawine zich voordeed, bevonden acht van hen zich bergopwaarts en de man die alarm sloeg, dacht dat ze allemaal meegesleurd waren", zei een woordvoerder van de politie, Stève Léger.

"De reddingswerkers hebben de twee gewonden gevonden en hen naar het ziekenhuis gebracht", voegde hij eraan toe. Het voorval gebeurde rond 15.50 uur op 2.500 meter hoogte, in de streek van Finhaut. Het lawinegevaar bedraagt momenteel drie op een schaal van vijf in het hele kanton en zondag deden zich verscheidene lawines voor buiten de beveiligde pistes, deelde de politie van Wallis mee, die opriep tot voorzichtigheid.