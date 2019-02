Lawine op skipiste sleurt verschillende mensen mee

Op een gemarkeerde skipiste in het Zwitserse skigebied Crans-Montana heeft een lawine meerdere mensen meegesleurd.

De lawine gebeurde kort na de middag op een piste in de sector Plaine-Morte.

Volgens de website Le Nouvelliste zijn tussen tien en twaalf mensen onder de sneeuw terechtgekomen. Minstens vier mensen zijn gewond geraakt. Eén van hen is in levensgevaar.

Mogelijk liggen er nog mensen bedolven onder de sneeuw. ‘Getuigen zeiden dat er nog meer mensen onder de sneeuw kunnen liggen’, zei politiecommandant Christian Varone op een persconferentie. ‘Daarom blijven we zoeken.’

Volgens de autoriteiten zijn meer dan 200 reddingswerkers betrokken bij de reddingsactie. Er zijn ook acht helikopters ingezet.

Het lawinerisico was ingesteld op twee op een schaal van vijf. Dat een lawine op een piste voorkomt, is uitzonderlijk. Het parket is een onderzoek geopend.

Crans-Montana is een populair skioord in het kanton Wallis (Valais) in de Zwitserse Alpen.