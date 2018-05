Lavastroom Hawaï maakt 1ste gewonde

Een inwoner van Hawaï heeft ernstige verwondingen opgelopen aan zijn been nadat hij lava op zich had gekregen. Het is de eerste gewonde die gelinkt kan worden aan de golf van vulkanische activiteit van de afgelopen weken op het eiland, meldde Hawaii News Now.

In het artikel wordt een woordvoerster van Hawaï County geciteerd, die zegt dat de man zwaargewond raakte toen hij op zijn balkon in Pahoa zat. "Het raakte hem op het scheenbeen, en verbrijzelde alles vanaf daar tot de onderaan zijn been", aldus Janet Snyder. De man werd naar het ziekenhuis gebracht.

Kilauea

Het Grote Eiland van Hawaï werd de afgelopen weken opgeschrikt door een reeks uitbarstingen en lavastromen van de vulkaan Kilauea, een van de meest actieve vulkanen ter wereld.

De overheid heeft bewoners gewaarschuwd om op ruime afstand te blijven van de vulkaan en de lava. Een lavastroom sneed gisteren nog een belangrijke snelweg af.

