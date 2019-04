Langverwacht Mueller-rapport: Geen "collusie" tussen Trump en Russen

Hoewel Rusland heeft geprobeerd zich te bemoeien met de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016, heeft speciale aanklager Robert Mueller geen samenzwering of coördinatie gevonden tussen Amerikanen en mensen uit de campagne van president Donald Trump en de Russen. Dat zei Justitieminister William Barr, bij de publicatie van het 400 pagina's tellende rapport.

"Dankzij het grondige onderzoek van de speciale aanklager, weten we nu dat de Russische agenten die deze plannen uitvoerden, geen samenwerking hadden met president Trump of de Trump-campagne, of de bewuste hulp van ook maar één Amerikaan", zei de minister.

De speciale aanklager vond "geen collusie door Amerikanen", aldus Barr. "De speciale aanklager vond geen bewijs dat ook maar één Amerikaan, onder wie iemand verbonden aan de Trump-campagne, heeft samengezworen of gecoördineerd met de Russische regering of de IRA (het Internet Research Agency, een Russisch agentschap dat beschouwd wordt als een trollenleger, nvdr.) in het uitvoeren van dit illegale plan."

President Trump reageerde eerder al euforisch toen de eerste conclusies van het rapport bekend werden gemaakt, enkele weken geleden. Vandaag reageert hij op Twitter met een verwijzing naar Game of Thrones: “Geen collusie, geen obstructie. Voor de haters en de radicaallinkse Democraten: Game Over”, jubelt hij.