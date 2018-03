Lampedusa is vluchtelingenstroom beu

Rechts ligt voorop voor Italiaanse verkiezingen die helemaal rond migratie draaien. Vorig jaar probeerden ruim 100.000 Afrikaanse vluchtelingen Europa binnen te geraken via Italië. Meestal langs het eilandje Lampedusa. De amper 6.000 inwoners zijn al wereldwijd geprezen voor de vele drenkelingen die zij al wisten te redden. Maar VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers zag dat ook bij hen het geduld opraakt.

De inwoners van het eiland hebben een probleem met de nieuwkomers. Volgens hen stelen ze, roven ze winkels leeg en maken ze alles kapot. Naast de leegte is ook de spanning rond de verkiezingen op Lampedusa duidelijk voelbaar. Al zijn er nauwelijks migranten te zien. Naarmate de stembusgang nadert bereikt de wrevel een hoogtepunt. Inwoners geven aan op Lega Nort te zullen stemmen. “Salvini kunnen we nog een beetje vertrouwen, hij zal die mensen wegsturen. Veel van hen zijn gevaarlijk.”

Woedens

Verlaten sloepen en reddingsvesten getuigen van de drama's die zich op het eiland afspeelden. Maar het mooie verhaal van de vissers die alles wat de zee brengt accepteren, lijkt niet meer aan te slaan op Lampedusa. Op het stadhuis van het eiland verzamelen intussen honderden woedende inwoners bij het kantoor van de burgemeester. De cameraploeg is duidelijk niet welkom.

De burgemeester wil ons wel ontvangen, wanneer de rust weer is teruggekeerd. Hij bevestigt het probleem. “Mijn zorg is dat als het zo verder gaat dat de mensen zullen revolteren. Ze gaan niet meer zo verwelkomend zijn, door wat er nu gebeurt”, zegt burgemeester Salvatore Martello.

Berlusconi

Als we uiteindelijk toch een paar Tunesiërs vinden die willen praten, krijgen we te horen dat ze zelf niet liever willen dan hier weggeraken. “De mensen van Lampedusa slaan ons”, klinkt het. Gisteren is er nog op ons geschoten, en met stenen gegooid,” Wat de verkiezingen betreft delen de jongens een verrassende voorkeur met de eilandbewoners. De man die belooft om álle vreemdelingen terug te sturen: Berlusconi.