Lage opkomst voor Italiaanse verkiezingen

In Italië ligt de opkomst voor de verkiezingen om 19 uur op 58 procent. Dat is historisch gezien relatief laag. Als de opkomst na 23 uur lager dan 70 procent ligt, is dat lager dan bij de verkiezingen in 2006, 2008 en 2013. Dat schrijft de Italiaanse krant La Repubblica.

2. The Constitutional referendum turnout at 7 pm had a similar trend. Then (in 2016) the final turnout was 68,48%. If it stays so also today, it would be the lowest turnout in Italy republican history

In fact, it was 75% in 2013, 81% in 2008, 84% in 2006#ItalyElection2018 pic.twitter.com/Dv5QuOiDRL