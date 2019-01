Laatste fase reddingsactie Julen van start

Het is al elf dagen geleden dat het tragische ongeval zich voordeed. De Spaanse peuter Julen (2) verdween toen in een diepe schacht in het Spaanse bergdorpje Totalán toen zijn vader vuur wilde aansteken om paella klaar te maken en zijn moeder afgeleid werd door een telefoontje. Reddingswerkers arriveerden deze ochtend rond 09.00 uur ter plekke. Hoe lang ze zullen moeten werken om bij Julen te komen, durft niemand meer te zeggen. Zo’n twintig uur is de schatting, afhankelijk van wat zij aan type grond en rotsen zullen tegenkomen.