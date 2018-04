Laatste eerbetoon aan Barbara Bush

Meer dan duizend mensen, onder wie vier voormalige presidenten, hebben vandaag in Houston de begrafenis bijgewoond van Barbara Bush. De voormalige first lady van de Verenigde Staten stierf op 92-jarige leeftijd en was de rots van een van de grootste politieke families van het land.

De plechtigheid in de Saint Martin's Church in Houston, Texas, werd live uitgezonden door de grote televisiezenders. De gewezen presidenten Barack Obama en Bill Clinton tekenden present, samen met hun partners.

De huidige first lady Melania Trump was ook aanwezig, om president Donald Trump te vertegenwoordigen. Hij was er zelf niet, omdat de extra beveiligingsmaatregelen voor hem de dienst zouden verstoren en "uit respect voor de familie". Trump heeft meermaals kritiek gegeven aan het adres van Bush, die hem niet steunde tijdens zijn presidentiële kandidatuur. Via Twitter liet president Trump wel weten dat hij "in gedachten en gebeden bij de familie Bush was".

Langstlopende presidentiële verbintenis

Barbara Pierce werd geboren in juni 1925 in New York. Ze ontmoette George H. W. Bush op 16-jarige leeftijd. In 1945 trouwden ze en verhuisden naar Texas. Hun 73-jarige huwelijk is de langstlopende presidentiële verbintenis in de Amerikaanse geschiedenis.

Barbara Bush had al jaren schildklierproblemen en de jongste tijd was haar toestand verslechterd. Dinsdag stierf ze thuis in Houston.

Toonbeeld van elegantie

De voormalige first lady was een toonbeeld van elegantie en stijl. Ze werd gewaardeerd in alle politieke kampen. Ze had een stichting opgericht met haar naam die vecht tegen analfabetisme.

De begrafenisstoet gaat naar College Station, 140 km van Houston, waar Barbara Bush begraven zal worden op de site van de presidentiële bibliotheek van haar man.