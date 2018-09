Laat Trump Kavanaugh dan toch vallen?

De Amerikaanse president Donald Trump sluit niet uit dat hij terugkomt op zijn beslissing om Brett Kavanaugh voor te dragen als kandidaat-rechter voor het Hooggerrechtshof. Kavanaugh wordt beschuldigd van seksueel misbruik. Als Trump meent dat Kavanaugh schuldig is aan het misbruik kan hij zijn mening herzien, zei Trump in New York.

"Ik kan overtuigd worden", zei hij. "Ik zal zien wat morgen gebeurt." Trump wil de hoorzittingen van Kavanaugh en Christine Blasey Ford in de justitiecommissie van de Amerikaanse Senaat afwachten.

Luisteren

Trump wil horen wat de vrouw te zeggen heeft die Kavanaugh beschuldigt. Hij kan nog niet oordelen of haar verklaringen geloofwaardig zijn. Toch hoopt Trump dat de benoeming van Kavanaugh als rechter van het Hooggerechtshof kan bevestigd worden, want hij is volgens Trump uitzonderlijk intelligent.

Trump benoemde Kavanaugh in juli voor de vacature van rechter aan het Hooggerechtshof.

