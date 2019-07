Kyriakos Mitsotakis legt eed af als nieuwe Griekse premier

De nieuwe Griekse premier Kyriakos Mitsotakis, de leider van Nea Dimokratia, heeft maandagmiddag de eed afgelegd in het presidentieel paleis van Athène, een dag nadat hij Alexis Tsipras van Syriza versloeg bij de verkiezingen.

Zoals de traditie het voorschrijft in Griekenland, waar kerk en staat niet gescheiden zijn, legde Mitsotakis de eed af op de bijbel. Hij werd vergezeld door zijn familie. Na de ceremonie zei hij aan journalisten die hem buiten opwachtten, dat "het harde werk" vandaag start.

Rond half 2 was de officiële machtsoverdracht van Tsipras aan Mitsotakis, in de ambtswoning van de premier. Later op de dag zal de nieuwe premier de samenstelling van zijn regering bekendmaken, die op 21 juli het voorwerp zal zijn van een vertrouwensstemming in het parlement.

De Griekse kiezer stemde zondag Syriza van Alexis Tsipras naar huis, en bezorgde Mitsotakis' partij een klinkende overwinning. Nea Demokratia won een absolute meerderheid van 158 van de 300 zetels in het parlement. Syriza viel terug van 149 naar 86 zetels.

Zondag zei Mitsotakis klaar te zijn "de handen uit de mouwen steken". Hij kondigde ook aan dat parlement niet met zommerreces gaat maar onmiddellijk zal beginnen werken aan hervormingen.