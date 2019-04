"Kwetsbaarheden" gevonden in structuur Notre-Dame

De oorzaak van de brand in de kathedraal Notre-Dame is nog niet helemaal gekend. "Maar er zijn wel 'kwetsbaarheden' gevonden in de kathedraal", klinkt het bij de overheid. "Het gaat dan om zwakke plekken in de gewelven."

De Parijse speurders gingen er ook al van uit dat een ongeval die brand veroorzaakte. "Niets wijst in de richting van een opzettelijke daad", aldus procureur Rémy Heitz tijdens een persconferentie. Sinds de brand maandagavond uitbrak, werd al vermoed dat de oorzaak ligt bij de werken die momenteel bezig zijn aan het dak. Sinds dinsdagvoormiddag 10 uur is de brand helemaal geblust.

"Er waren vijf bedrijven bezig op de site", aldus Heitz. "Vanaf vandaag beginnen we de werknemers die daar aan de slag waren, te verhoren. Het gaat om een vijftiental mensen die ter plaatse waren." Een vijftigtal speurders zitten op het onderzoek. In de nacht werden al getuigenissen gehoord van arbeiders die ter plaatse waren.

Het onderzoek wordt "lang en complex", waarschuwde Heitz. "Maar alle middelen zullen ingezet worden om de waarheid te achterhalen, om de oorzaak te kennen van deze vreselijke brand."

Er werd een eerste alarmsignaal verspreid om 18.20 uur, maar toen was nog geen brand vastgesteld. "Om 18.43 uur was er een tweede alarmsignaal nadat een beginnende brand was vastgesteld. De kathedraal was intussen al geëvacueerd.