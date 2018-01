Kustwacht redt familie op dak

In Californië heeft de kustwacht een familie gered op het dak van hun woning. Het gezin schuilde voor de modderstromen die de regio teisteren. Op de beelden is te zien hoe de reddingswerkers de vijf familieleden een voor een in veiligheid brengen.

De reddingswerkers konden niet ter plaatse geraken met de wagen, vandaar dat de kustwacht met een helikopter ter hulp schoot. Op de beelden is te zien hoe ze de gezinsleden van het dak halen.

“De eerste verdieping van de woning zat volledig onder de modder”, vertelt reddingswerker Erin Custer aan CNN. Dezelfde dag konden de reddingswerkers meer dan twintig mensen en huisdieren redden.

In Californië zijn nu al zeventien doden geteld na de hevige modderstromen

