Kunnen journalisten veilig werken in Gaza?

De situatie in Gaza is ook gevaarlijk voor journalisten. De afgelopen dagen werd de pers reeds beschoten, één journalist werd zelfs gedood. VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers zegt dat veilig werken wel mogelijk is, althans als je de nodige afstand houdt.

"Het is uiteraard niet helemaal veilig voor journalisten om hier te werken, maar al bij al valt dat nog mee. Je kan de nodige afstand houden", zegt Ramaekers. Hij bevindt zich samen met zijn cameraman Jo Verstichel in Gaza.

"Er is vandaag één journalist van Al Jazeera gewond geraakt en er is inderdaad een tijdje geleden al een Palestijnse journalist gedood. Maar wij hebben al bij al in min of meer veilige omstandigheden kunnen werken, zeker in vergelijking met de mensen die echt wel bij het afsluithek, bij de Israëlische soldaten, stonden."

Bij rellen aan de grens tussen de Gazastrook en Israël zijn vandaag zeker 52 doden gevallen. Nog eens 2.400 anderen raakten gewond, van wie zowat de helft door kogels.

