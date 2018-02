Kruisen voor slachtoffers aanslagen Brussel duiken op aan Duitse moskee

Onbekenden hebben op de bouwwerf van een moskee in Regensburg, in het zuiden van Duitsland, afgelopen weekend 26 kruisen neergezet met daarop namen van slachtoffers van de aanslagen in Brussel en Zaventem van maart 2016. De Turks-Islamitische Unie voor Islamitische Zaken spreekt van een islamofobe actie.

Volgens de Unie zag de werf eruit als een kerkhof. "We zijn geschokt dat iemand de nieuwe moskee heeft proberen te associëren met de terreurdaden in Brussel", aldus een woordvoerder van de groep. De Unie klaagt bovendien de intolerantie aan van de tegenstanders van de bouw van de nieuwe moskee. Die intolerantie bemoeilijkt de dialoog die jaren geleden werd opgestart.

Op de kruisen die op de bouwwerf werden geplaatst, stonden de namen van mensen die omkwamen bij de aanslagen in metrostation Maalbeek en Brussels Airport. Waarom er 26 kruisen werden neergeplant en geen 32 is niet duidelijk. Er vielen immers 32 slachtoffers bij de aanslagen.

De lokale politie heeft een onderzoek gestart naar het incident.