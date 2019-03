Krokusvakantie: Nu al meer skiongevallen dan vorig jaar

De krokusvakantie is nog niet afgelopen en reisbijstandsorganisatie Touring heeft al iets meer medische interventies en repatriëringen moeten uitvoeren dan vorig jaar. Dan blijkt uit de eerste voorlopige cijfers die VTM NIEUWS opvroeg. Skiërs nemen meer risico's door buiten de piste te gaan en lopen zo zwaardere kwetsuren op.

Deze krokusvakantie heeft Touring al 56 gewonde Belgen gerepatrieerd en 234 medische interventies ter plaatse uitgevoerd. In de helft van de gevallen ging het om ongevallen buiten de piste. Dat is lichtjes meer dan vorig jaar: toen werden er in de hele krokusvakantie 53 gewonde Belgen gerepatrieerd en werden er 202 medische interventies uitgevoerd.

Polsbreuken

Dokters zien een evolutie in de types van kwetsuren. "Met de verschijning van de carving ski's hebben we veel meer polsbreuken bijvoorbeeld", zegt Prof. Dominique Saragaglia, diensthoofd orthopedie en traumachirugie sportongevallen Grenoble. "We zien ook meer trauma's en breuken aan de schouder. Omdat de mensen veel scherpere bochten nemen en kleinere hoeken."

Met het zogenaamde 'Carving', een nieuwe techniek van skiën, kan je kortere bochten maken en heb je minder snelheid nodig. De techniek is daarnaast ook minder vermoeiend dan skiën op traditionele ski's.

Dokters zien wel het aantal schedelfracturen en hoofdletsels bij kinderen dalen door het dragen van een skihelm.