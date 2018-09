Kritiek op kort kleedje Ariana Grande bij herdenking Aretha Franklin

Ariana Grande krijgt serieus de wind van voren vanwege haar kledingkeuze op de begrafenis van Aretha Franklin. De zangeres bracht er een eerbetoon aan de Queen of Soul door een cover van het nummer ‘Natural Woman’ te zingen. De aandacht ging echter niet naar het nummer, maar wel naar de wel érg korte jurk van Ariana.

De begrafenisplechtigheid werd live uitgezonden op verschillende plaatsen in de wereld en door duizenden mensen gevolgd. Op Twitter lieten heel wat kijkers weten dat ze de korte zwarte jurk van Ariana ”Respectloos” vinden en “totaal ongepast voor een begrafenis”.

“Wie heeft haar zo op dat podium laten gaan?”, klinkt het onder meer. En ook: “Als ze voorover buigt, dan krijgt Bill Clinton (die achter de zangeres zat, red) een hartaanval”, en ”Ariana Grande’s paardenstaart is langer dan haar jurk”. Sommigen begrijpen dan weer niet dat ze zo naar de kerk is durven komen. “Wist Ariana niet WAAR ze moest zingen in die korte jurk die haar achterwerk amper bedekt?”, schrijven kijkers hun ongenoegen neer. “Dit is een kerk. Je zingt voor oudere mensen. Toon wat respect, Ariana”.

Vrienden, familie en duizenden fans bewezen vrijdag Aretha Franklin de laatste eer en vierden het leven van de zangeres. De uitvaartplechtigheid voor de twee weken geleden op 76-jarige leeftijd overleden Amerikaanse zangeres vond plaats in de Greater Grace Temple in de stad Detroit. Het lichaam van de zangeres lag in een met goud belegde massief bronzen kist met daarop haar naam en haar officieuze titel Queen of Soul gegraveerd.