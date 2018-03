Krijgt Italië een 'hung parliament'?

Na de eerste exitpolls ziet de populistische en anti-Europese Vijfsterrenbeweging (M5S) zich als de winnaar van de Italiaanse parlementsverkiezingen. "Nu moet iedereen met ons praten", aldus Alessandro Di Battista, één van de meest bekende koppen van de beweging in Italië. Toch lijkt het erop dat de partij geen werkbare meerderheid behaalt. Mogelijk krijgen we dus een zogenaamd 'hung parliament' in Italië.

Volgens een prognose voor de Senaat van de zender La7 zou M5S uitkomen op 33,6 procent van de stemmen. Dat is echter niet genoeg voor een meerderheid. Hetzelfde geldt voor het rechtse blok van oud-premier Silvio Berlusconi - met naast zijn eigen Forza Italia de xenofobe Lega en de neofascistische Fratelli d'Italia - dat 36,5 procent haalt.

Hung parliament?

Omdat geen enkele partij een werkbare meerderheid lijkt te halen. Men spreekt van een mogelijk 'hung parliament' of een 'hangend parlement'. Daardoor dreigt er dus mogelijk een politieke impasse in Italië, al blijft het afwachten op de officiële resultaten.

Renzi reageert niet

De gewezen Italiaanse premier Matteo Renzi wil nog niet reageren op de verkiezingsnederlaag van zijn partij, de centrumlinkse Partito Democratico (PD).

De PD was de grootste partij in het ontslagnemende Italiaanse parlement. Maar volgens de laatste projecties is de steun voor de partij bij de verkiezingen van zondag onder de 20 procent gezakt. Enkel vicepartijleider Maurizio Martina wilde al reageren op het verlies. "Dit is een duidelijke nederlaag voor ons", zo gaf hij toe. "We volgen de resultaten die district per district binnenlopen. Renzi zal later met een meer gedetailleerde beoordeling komen", zo klinkt het. Door de nederlaag stijgt de druk op Renzi om een stap opzij te zetten.