Kremlin ontkent betrokkenheid bij vergiftiging spion

In het Engelse Salisbury ligt een 66-jarige Rus die vroeger voor Groot-Brittannië spioneerde, in kritieke toestand in het ziekenhuis. Dat melden Britse media. De man zou, net zoals een jongere vrouw, in contact gekomen zijn met een giftige stof. Ze werden zondagnamiddag bewusteloos aangetroffen op een bank in een winkelcentrum.

Volgens de BBC gaat het om Sergej Skripal, een voormalige Russische spion die in 2006 in Rusland werd veroordeeld tot dertien jaar gevangenschap wegens spionage voor Groot-Brittannië. In 2010 verleenden de Britten hem asiel na een ‘spionnenruil’ tussen de Verenigde Staten en Rusland.

Skripal zou de identiteit van Russische undercoverspionnen in Europa aan de Britse inlichtingendienst MI6 hebben doorgespeeld.

Blootstelling aan onbekende stof

In een statement bevestigt de politie enkel dat een 66-jarige man en een 33-jarige vrouw bewusteloos werden aangetroffen op een bank.

"De twee, van wie we denken dat ze elkaar kenden, hadden geen zichtbare verwondingen en werden overgebracht naar het Salisbury District Hospital. Ze worden er momenteel behandeld voor een verdachte blootstelling aan een onbekende substantie. Beiden verkeren in kritieke toestand", luidt het.

Kremlin ontkent

Het Kremlin heeft verzekerd dat het "geen enkele informatie" heeft over de mogelijke vergiftiging van een vroegere Russische spion die in Groot-Brittannië in het ziekenhuis ligt. Moskou "staat altijd open voor samenwerking" als Londen daar om zou vragen.

"We hebben geen enkele informatie", zei de woordvoerder van het Kremlin aan de pers. "U weet waarom hij in het Westen was, ten gevolge van welke acties en beslissingen, ik ga daar niet op terugkomen. En nu zien we een tragische situatie", voegde hij eraan toe.

"Niemand heeft tot dusver gevraagd" mee te werken aan het onderzoek, preciseerde de woordvoerder. "Moskou staat altijd open voor samenwerking."

Polonium?

Het verhaal doet denken aan dat van Aleksander Litvinenko. De voormalige spion en criticus van de regering-Poetin in Rusland werd in 2006 vermoord met een grote dosis polonium. Toch is het volgens toxicoloog Jan Tytgat weinig waarschijnlijk dat bij Skripal polonium werd gebruikt. "p basis van wat we nu weten, zou het eerder om een snel werkend middel gaan", zegt Tytgat aan VTM NIEUWS. "Ik denk bijvoorbeeld aan zenuwgas, zoals bij de aanval op de halfbroer van Kim Jong-un. Of aan een afgeleide van narcotica, die bijvoorbeeld in vernevelde vorm in het gezicht kan gespoten worden."

Het verhaal doet denken aan de moord op de broer van de Koreaanse leider Kim Jong-un, die werd begin vorig jaar vergiftigd op de luchthaven van het Maleisische Kuala Lumpur.

Foto: archiefbeeld Sergej Skripal