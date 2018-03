Kremlin beschuldigt Britten van gasaanval

Volgens het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken zat de Britse geheime dienst zelf achter de gifgasaanval op de Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter. Dat schrijft de Nederlandse openbare omroep NOS.

Londen zei eerder dat Rusland achter de vergiftiging zit, omdat die is uitgevoerd met een gifgas dat in de voormalige Sovjet-Unie werd geproduceerd. Uit solidariteit met de Britse regering hebben meer dan twintig landen Russische diplomaten het land uitgezet.

Het Kremlin ontkent echter elke betrokkenheid bij de aanval. Buitenlandse Zaken in Moskou wijst met de beschuldigende vinger naar de Britse inlichtingendienst. Dat Groot-Brittannië niet met harde bewijzen komt over de Russische betrokkenheid, duidt er volgens Rusland op dat de hele affaire een omvangrijke politieke provocatie is.

Lees ook:

Bekijk ook: