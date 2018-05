Kreeg advocaat Trump geld van Russische oligarch?

FBI-agenten van het team van speciaal aanklager Robert Mueller hebben een Russische oligarch ondervraagd in het onderzoek naar Russische inmenging tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Een Amerikaans filiaal van de rijke Rus betaalde na de verkiezingen honderdduizenden dollars aan Michael Cohen, de persoonlijke advocaat van president Donald Trump. Dat bericht CNN.

Het gaat om Viktor Vekselberg, de eigenaar en voorzitter van het conglomeraat Renova Group. De oligarch heeft banden met de Russische president Vladimir Poetin en werd vorige maand in de VS nog toegevoegd aan de lijst met Russen tegen wie de Amerikanen sancties instellen, onder meer wegens verkiezingsbeïnvloeding. Koning Filip ontmoette Viktor Vekselberg enkele jaren geleden nog tijdens een bezoek aan Rusland (zie foto).

Vekselberg werd door het team van Mueller ondervraagd over geld dat Columbus Nova, het Amerikaanse filiaal van Renova, aan Cohen betaalde na de presidentsverkiezingen. Na de bekendmaking van het nieuws kwam de advocaat van pornoster Stormy Daniels (Stephanie Clifford), Michael Avenatti, met documenten naar buiten die de beweringen staven.

500.000 euro

Columbus Nova zou tussen januari en augustus 2017 aan Cohen 500.000 dollar hebben betaald via het schermbedrijf van de advocaat, Essential Consultants. Cohen gebruikte dat vehikel ook al om het zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels (Stephanie Clifford) te betalen.

De speurders voelden ook Vekselbergs neef Andrew Intrater, die aan het hoofd staat van Columbus Nova, aan de tand. In een reactie zegt Columbus Nova dat het bedrijf "volledig in handen in van Amerikanen" en dat het Cohen enkel als "consultant" voor potentiële investeringen had aangetrokken.

