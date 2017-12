Koude-alarm voor 70 miljoen Amerikanen

De extreme koudegolf die door een groot deel van de Verenigde Staten trekt, treft steeds meer mensen. Volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN geldt nu een koudewaarschuwing voor zeventig miljoen mensen, tegenover dertig miljoen eerder. De kou zou nog de hele eerste week van 2018 aanhouden.

Vooral in staten in het noordoosten en oosten van de VS dalen de temperaturen tot laagterecords. Maar ook zuidelijker daalt het kwik. Zo wordt in Oklahoma tot -17 graden voorspeld voor nieuwjaarsdag. In Dallas (Texas) en Atlanta (Georgia) zou het kwik rond het vriespunt schommelen.

"Neem gewoon alles wat in je kleerkast ligt en trek het aan", zegt CNN-weervrouw Allison Chinchar. "Dat is het beste advies dat ik kan geven. Alles wat je hebt, laag per laag."

Die raad geldt ook voor de honderdduizenden mensen die elk jaar afzakken naar Times Square in New York om de overgang van oud naar nieuw te vieren. Zij zullen moeten vieren bij circa -12 graden. Het zou de op twee na koudste nieuwjaarsnacht zijn in New York in meer dan honderd jaar.

Foto: Archief