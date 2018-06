Kosovaren opgepakt voor beramen aanslag

In Kosovo zijn twee Kosovaren, een man en een vrouw, gearresteerd op verdenking van het plannen van terreuraanslagen tegen de NAVO-troepenmacht in het land, maar ook tegen de bevolking in Frankrijk en België, zo meldt een Kosovaarse gerechtelijke bron. Een van de twee heeft ook de Belgische nationaliteit.

De twee planden zelfmoordaanslagen met bomauto's tegen soldaten van de NAVO-troepen in Kosovo (KFOR) en op "plaatsen waar veel burgers komen", aldus een communiqué van een rechtbank in Pristina. Ook planden de man en de vrouw zelfmoordaanslagen tegen plaatsen waar veel burgers komen in België en Frankrijk.

Voorlopige hechtenis

De arrestaties gebeurden dinsdag. De identiteit en de motivatie van de twee zijn niet bekendgemaakt. Het duo zit conform de Kosovaarse wet een maand in voorlopige hechtenis.

Islamitische Staat

Volgens officiële schattingen van Pristina hebben sinds 2012 zowat 300 Kosovaren meegevochten met jihadistische groepen, zoals het Al-Nusra Front of Islamitische Staat, vooral in Syrië. Meer dan vijftig van hen zijn gesneuveld, maar 130 zijn naar huis teruggekomen.

In mei heeft een Kosovaarse rechtbank acht islamisten tot straffen tot tien jaar cel veroordeeld wegens het in 2016 voorbereiden van een aanslag tegen het Israëlische voetbalelftal en zijn supporters voor een match in Albanië. Het merendeel van die veroordeelden zijn Albanese Kosovaren. Zij hadden ook aanslagen tegen politieke leiders in Kosovo en diplomaten beraamd.

Ongeveer negentig procent van de inwoners van Kosovo is moslim, maar overwegend gematigd.