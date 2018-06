Korfoe overspoeld met vuilnis

Vakantiegangers op het Griekse eiland Korfoe zijn er niet mee opgezet: de straten puilen overal uit van het vuilnis, want de enige vuilnisbelt op het eiland is vol. De autoriteiten proberen nu een tweede aan te leggen, maar dat stuit op protest van inwoners. En dus moeten toeristen hun vakantie doorbrengen in de stank.

Als toerist verwacht je bij de landing op Korfoe een idyllisch eiland te komen. Maar dat is tegenwoordig niet het geval. De straten liggen kilometerslang overvol met zakken en dozen afval. Alles begint te stinken en te rotten, wat niet aangenaam is voor de toeristen.

Conflict rond vuilnisbelt

Het probleem is dat de bestaande vuilnisbelten propvol zitten. Er moet een ander gebied aangeboord worden voor een nieuwe vuilnisbelt, maar dat stoot op protest van de omwonenden.

De reizigers hoopten dat hun reisorganisatie op voorhand het probleem had laten weten. Maar dat kon niet, zegt touroperator TUI. "TUI werd hierover pas recent ingelicht. Volgende week komt er een beslissing over de tweede vuilnisbelt, we zitten daarover met iedereen rond de tafel. Voorlopig gaan alle reizen naar Korfoe door, omdat de vakantiebeleving in de hotels momenteel niet wordt bedreigd."