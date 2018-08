Koreaanse families herenigd na 65 jaar

Vanuit de havenstad Sokcho zijn vanmorgen 89 Zuid-Koreanen vertrokken naar Kumgangsan, een berg in het zuidoosten van Noord-Korea. Daar organiseren beide Korea's voor het eerst in drie jaar reünies van familieleden die sinds de Koreaanse oorlog (1950-1953) van elkaar gescheiden zijn. De meeste deelnemers zijn ouder dan tachtig jaar.

Het gaat om de twintigste ronde van familieherenigingen sinds 2000. Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap zullen de familieleden elkaar gedurende drie dagen zes keer kunnen ontmoeten, goed voor een totaal van elf uur. Aan Zuid-Koreaanse zijde worden deelnemers geslecteerd op basis van een loterij, in Noord-Korea worden ze vermoedelijk gekozen op basis van goed gedrag.

Hernieuwde toenadering

De vorige reünie dateert van 2015. De nieuwe ontmoetingen komen er na de hernieuwde toenadering dit jaar tussen beide Korea's, met als hoogtepunt de top eind april tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in.

Zuid-Korea hoopt dat nieuwe onderhandelingen zullen leiden tot regelmatig contact tussen gescheiden families. In Zuid-Korea zijn momenteel nog 57.000 bij het Rode Kruis geregistreerde mensen met familie in Noord-Korea in leven. Het merendeel van hen is ouder dan zeventig jaar.

Noord- en Zuid-Korea zijn officieel nog in staat van oorlog, maar sinds 1953 is er wel een staakt-het-vuren van kracht.