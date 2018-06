Koppel sterft na selfie Portugal

Een Australisch stel is in Portugal omgekomen nadat het van een muur, die uitstak boven het strand van de plaats Ericeira, is gevallen. Vermoedelijk wilden de toeristen een selfie nemen, zeiden de Portugese hulpdiensten. De twee Australiërs waren rond de dertig jaar oud.

Het lijkt erop dat het stel hun telefoon zou hebben laten vallen en vervolgens naar beneden gevallen zijn in een poging om het apparaat terug op te pakken, verklaarde Rui Pereira da Terra, havenhoofd in Cascais.

Het ongeluk deed zich voor op het toeristische strand ‘dos Pescadores’ aan de kustplaats Ericeira, wat op ongeveer dertig kilometer ten noorden van de hoofdstad Lissabon ligt.

De muur vanwaar de Australische toeristen gevallen zijn, zou ongeveer veertig meter hoog zijn.