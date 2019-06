Wat gebeurde er in de laatste uren van Ivana Smit? Maakte ze op 7 december 2017 beneveld door alcohol en drugs een noodlottige val van een flatgebouw in Kuala Lumpur? Of werd het fotomodel - zoals haar familie denkt - koelbloedig door het Amerikaanse koppel Alexander en Luna Johnson naar beneden gegooid? De Johnsons geven voor het eerst antwoorden tijdens een gesprek met Ton Voermans, journalist van de Nederlandse krant ‘AD’.