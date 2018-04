Koningspaar op charmeoffensief in VS

Ons land heeft gisteravond in New York een receptie georganiseerd met ruim vierhonderd genodigden. Samen met koning Filip en koningin Mathilde verdedigde minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) er de Belgische kandidatuur voor een zitje in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in 2019-2020, waarover op acht juni wordt gestemd.

Het Belgische vorstenpaar landde gisteren in New York, waar ze op uitnodiging van de voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN, Miroslav Lajcák, een vergadering op hoog niveau bijwoonde over vredesopbouw en duurzame vrede. Het werkbezoek duurt nog tot morgen.

Museumbezoek

In de namiddag bezochten de koning en koningin samen met Reynders het Morgan Library & Museum in Manhattan. Daar loopt momenteel de tentoonstelling 'Power and Grace' met tekeningen van de Vlaamse barokschilders Peter Paul Rubens, Antoon van Dyck en Jacob Jordaens.

Vierhonderd genodigden

In de bibliotheek organiseerde ons land vervolgens een receptie, waarop het koningspaar meer dan vierhonderd gasten uitnodigde. Het gaat onder meer om heel wat permanente vertegenwoordigers bij de VN, maar ook de Ierse president Michael Higgins, zijn Gambiaanse tegenhanger Adama Barrow, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas en diens Turkse ambtsgenoot Mevlut Cavusoglu.

Centrum van Europa

Meer dan een uur lang ontvingen de koning en koningin elke gast met een kort gesprek en een fotomoment. Terwijl de gasten konden proeven van Belgische bieren, chocolade en mosselen met frieten, nam minister Reynders het woord. In zijn toespraak zette hij ons land in de verf met het oog op een niet-permanent zitje in de Veiligheidsraad. Zo wees hij erop dat België zich bevindt "tussen Noord- en Zuid-Europa, tussen de Germaanse en de Romaanse culturen en talen", en een "politiek en strategische kruispunt" en "de hoofdplaats van Europa" is.