Koningin Mathilde en Elisabeth trappen balletje tijdens Unicef-missie in Kenia

Het is een zeer bewuste keuze van het vorstenpaar om prinses Elisabeth de Unicef-missie van koningin Mathilde naar Kenia te laten meemaken. "Het is nuttig voor haar om te zien wat er hier gebeurt en wat jongeren van dezelfde leeftijd soms moeten doorstaan. Al mijn kinderen zullen de mogelijkheid hebben om iets gelijkaardigs te beleven", zo zei koningin Mathilde gisteravond in Nairobi. Opvallend: de koningin trapte gisteren samen met haar dochter en een lokale voetbalploeg een balletje.

Het is de allereerste keer dat prinses Elisabeth meegaat op buitenlandse missie. Koningin Mathilde neemt het voortouw. "Ze observeert en voor mij is het aandoenlijk om haar hier te zien", geeft de koningin toe. Met voorbereiden op het koningschap heeft dit niets te maken, beantwoordt de koningin een vraag hier over. "Dat is niet aan de orde. Alles op zijn tijd, ik wil nu dat ze volop geniet van het leven als student. Carpe diem."

De zeventienjarige prinses studeert in Wales en heeft net haar examens achter de rug. "Die waren heel goed, dank u", meldt haar trotse moeder. Dinsdagavond viel ze op de terugvlucht van het vluchtelingenkamp Kakuma op de schouder van haar mama in slaap. "Het was intensief voor haar. Ze is net klaar met haar examens. Andere studenten zijn nu ook moe."

Doordat haar examens al afgerond waren, kon de prinses mee op missie. Iets waarvan de koningin al lang geleden gezegd had dat ze dat wou. "Dat is echt een keuze van de koning en mezelf om onze kinderen bij ons werk te betrekken. Toen ik terugkeerde van vorige Unicef-missies - dit is al mijn achtste in tien jaar - heb ik altijd veel verhalen verteld om de interesse van mijn kinderen wakker te maken. En blijkbaar is het gelukt om hen voor kinderrechten geïnteresseerd te krijgen. Al mijn kinderen hebben die belangstelling, maar de anderen zijn nog jong. Ook zij krijgen later de mogelijkheid om iets gelijkaardigs mee te maken", aldus koningin Mathilde.

Vandaag is het de laatste dag van de zending in Kenia. Een bezoek aan de Masai staat op het programma, een nomadisch volk dat nog heel traditioneel leeft. Unicef houdt er een sensibiliseringsactie die als doel heeft genitale verminking van meisjes tegen te gaan en vroegtijdige huwelijken te voorkomen.