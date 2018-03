Koning en koningin op bezoek in Canada

Koning Filip en koningin Mathilde zijn op staatsbezoek in Canada, samen met meer dan honderd bedrijfsleiders uit ons land. Ze zijn bij aankomst in Ottawa ontvangen door de gouverneur-generaal. Zij is de officiële vertegenwoordiger van de Britse koningin Elizabeth die staatshoofd van Canada is. De Canadese premier Justin Trudeau zullen ze niet zien, die zit zelf in het buitenland.

Met een koets worden onze koning en koningin naar Rideau Hall gereden, de officiële residentie van de gouverneur-generaal Julie Payette.

Payette is de vertegenwoordiger van de Britse Queen in Canada. “We zijn zo blij dat we de koning en koningin van de Belgen hier mogen ontvangen”, zegt ze. Payette was vroeger astronaute en maakte twee ruimtevluchten.

“Misschien weet je dit niet, maar ik heb een zwak voor de ruimte”, laat koning Filip weten. “Ik hou van de ruimte. Ik hou van alles wat vliegt en wat in de ruimte vliegt.”

Verkeerde vlag

Daarna gaan ze een boom planten in de tuin. Ook koning Boudewijn en koningin Fabiola hebben er één geplant toen ze hier 41 jaar geleden op staatsbezoek waren. Maar de Canadezen hebben aan de achterste boom een Duitse vlag aan gehangen. Een pijnlijke vergissing die snel wordt rechtgezet.

Meer dan honderd bedrijfsleiders reizen er mee. Eén van hen is Alain De Laet, grote baas van brouwerij Huyghe, waar ze Delirium Tremens brouwen. Hij neemt ons mee naar een biercafé in Ottawa.

Biermarkt

Canada is een belangrijke markt voor de brouwerij, maar ook een moeilijke. Je bent immers verplicht om alles te verkopen via staatswinkels. En dat is jammer, want de Canadezen lusten wel een Belgische pint.

“Ik vind het verfrissend”, vertelt Christine Friske. “Het smaakt alsof je op vakantie bent. Het doet je denken aan de zomer en in Canada kunnen we dat wel gebruiken.”

Eigen filiaal

De brouwer heeft nu een slimme truc bedacht om de strenge wet voor importbier te omzeilen. Ze openen een filiaal in Québec en kunnen daardoor, zoals lokale brouwers, in de supermarkt verkopen.