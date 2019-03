De geruchtenmachine rond de kandidatuur van Joe Biden voor de presidentsverkiezingen in de VS draait weer op volle toeren, zeker sinds hij zich versprak tijdens een partijbijeenkomst in zijn thuisstaat.

Joe Biden, de voormalige vicepresident kondigde gisteren per ongeluk aan dat hij een gooi doet naar het Witte Huis. Zijn aanhangers waren alvast door het dolle heen.