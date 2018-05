Komt Meghans vader toch naar de trouw?

De vader van Meghan Markle, de Amerikaanse actrice die zaterdag met de Britse prins Harry trouwt, zal dan toch aanwezig zijn op haar trouwfeest. Dat beweert showbizzsite TMZ.

Volgens TMZ zou Thomas Markle van gedacht zijn veranderd nadat zijn dochter hem heeft opgebeld. “Ik haat het idee dat ik één van de belangrijkste momenten in de geschiedenis zou moeten missen en mijn dochter niet naar het altaar zou kunnen begeleiden”, zegt Markle aan TMZ.

Hartproblemen

De 73-jarige Thomas Markle moest vandaag wel even terug naar het ziekenhuis nadat hij pijn in de borst voelde. Vorige week had de man een hartaanval, die zijn hart ernstig beschadigde. Volgens vader Markle zou de hartaanval uitgelokt zijn door een emotionele opmerking van zijn oudste dochter aan het adres van Meghan.

Thomas Markle besloot daarop thuis te blijven om Meghan niet in verlegenheid te brengen.

Nog geen officieel commentaar

Kensington Palace gaf nog geen reactie op de berichten dat Thomas Markle toch aanwezig zou zijn op het huwelijksfeest. Eerder vandaag liet het paleis wel weten dat deze situatie een zeer persoonlijk moment is voor Meghan en dat zij en prins Harry begrip vragen voor vader Markle.

