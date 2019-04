Komiek op weg naar presidentschap Oekraïne

Oekraïne trekt vandaag naar de stembus voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. De strijd gaat tussen huidig president Petro Porosjenko en politieke nieuwkomer en acteur Volodymyr Zelensky. Zelensky was de duidelijke winnaar in de eerste ronde. Ook voor de tweede ronde leidt hij afgetekend de dans in de peilingen.

Een overwinning van Zelensky zou opnieuw een verrassende wissel van de macht zijn in het land, dat de afgelopen twee decennia al twee revoluties meemaakte. Porosjenko werd president na de Maidan-revolutie in 2014. Op de revolutie volgden de annexatie van de Krim en de uitbraak van een opstand in het oosten van het land, waarbij bijna 13.000 doden vielen. Moskou wordt ervan beschuldigd de rebellen in Oost-Oekraïne militair te steunen. De vredesakkoorden van Minsk uit 2015 worden nog steeds niet toegepast.

Favoriet

De 41-jarige komiek is de grote favoriet voor de verkiezingen van vandaag. In een recente peiling van het instituut Rating behaalt Zelensky 73 procent van de stemintenties, tegen 27 procent voor Porosjenko.

Zijn populariteit komt voort uit het ongenoegen van de Oekraïners met de elite, die ze als corrupt en inefficiënt beschouwen. De aanhangers van Zelensky zien in hem een frisse wind in de politiek. Zijn tegenstanders hekelen echter dat hij een onduidelijk programma heeft en politiek onervaren is, wat gevaarlijk is voor een land in oorlog. De acteur wordt ervan beschuldigd een handpop te zijn van de oligarch Igor Kolomojski, een vijand van Porosjenko. Zelensky ontkent dat echter.