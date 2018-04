Komen Noord- en Zuid-Korea ooit nog samen?

De bevolking in Noord-Korea droomt er al jaren van om zich te herenigen met het oude zusterland. De aankomende ontmoeting tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in brengt die droom al een stap dichter. Maar op welke voorwaarden kan die hereniging het levenslicht zien?

Terwijl Noord-Korea trouw blijft aan het eigen communistisch geïnspireerde systeem en de planeconomie viert het kapitalisme hoogtij in Zuid-Korea.Twee systemen die moeilijk met elkaar te verenigen zijn. Maar hoe verschillend de landen vandaag ook zijn, blijven de Noord-Koreanen hopen op toenadering met het oude zusterland.

In Noord-Korea geloven ze in een confederale oplossing, waarin de twee systemen naast elkaar kunnen blijven bestaan. Of Zuid-Korea zich daarin kan vinden, blijft nog maar de vraag.