Kofi Annan, de 1ste zwarte VN-topman

Voormalig VN-topman en Nobelprijswinnaar Kofi Annan is op 80-jarige leeftijd overleden. Annan was secretaris-generaal van de Verenigde Naties van 1997 tot eind 2006. Hij was de eerste diplomaat uit Sub-Sahara Afrika in de topfunctie.

Kofi Annan werd op 8 april 1938 geboren in het Ghanese Kumasi. Zoals gebruikelijk in zijn taal, Akan, verwijst zijn voornaam naar de vrijdag waarop hij werd geboren, en zijn achternaam naar het hoeveelste kind hij was in het gezin (vierde). Het tussenvoegsel "Atta" duidt op het feit dat hij deel was van een tweeling. Zijn tweelingzus Efua Atta stierf in 1991.

Studies

Annan begon in 1958 aan zijn studies Economie, die hij in 1962 zou afronden aan het Institut universitaire des hautes études internationales in Genève. Later behaalde hij nog een master in het Management aan het befaamde Massachusetts Institute of Technology (1971-1972).

Carrière

Annan begon zijn internationale carrière in 1962, met een job bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Daarna zou hij dertig jaar lang verschillende managementfuncties blijven vervullen binnen de VN. Hij deed dat onder andere bij de Economische Commissie voor Afrika (UNECA) en het Hoog Commissariaat voor Vluchtelingen (UNHCR).

Na de golfoorlog van 1991 leidde de Ghanees het VN-team dat met Irak onderhandelde over de verkoop van olie, in ruil voor humanitaire hulp. Daarna werd Annan nog assistentsecretaris-generaal voor vredesoperaties (1992-1993) en ondersecretaris-generaal (1993-1996).

Secretaris-generaal

Op 1 januari 1997 groeide Annan dan door naar de absolute top, als eerste zwarte secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Bij zijn aantreden als secretaris-generaal wilde Annan in de eerste plaats werk maken van een hervorming van de Verenigde Naties, zodat die organisatie ook in de toekomst nog een rol van belang zou kunnen blijven spelen.

Onder zijn leiderschap werd eveneens de millenniumtop georganiseerd in 2000, die geleid heeft tot de millenniumdoelstellingen. Zij moesten de lidstaten ertoe aanzetten meer werk te maken van de strijd tegen aids, armoede en ongelijkheid.

Aids

Aan het begin van zijn tweede ambtstermijn, in 2001, zorgde hij er daarnaast nog voor dat er een actieplan tegen aids werd opgesteld. Hij noemde de strijd tegen de aidsepidemie zijn "persoonlijke prioriteit" Annans inspanningen werden in oktober 2001 bekroond met de Nobelprijs voor de Vrede.

Nobelprijs

Hij werd geprezen door het Noorse Nobelcomité, omdat hij "de VN nieuw leven had ingeblazen, nieuwe uitdagingen had aangepakt, zoals hiv/aids en internationaal terrorisme, en had gezorgd voor een doelmatiger gebruik van het bescheiden budget".

Er zouden Annan daarna nog heel wat onderscheidingen te beurt vallen. In 2003 won hij de Sacharov-prijs van het Europees Parlement, drie jaar later de Olof Palme-prijs. In 2004 kreeg hij trouwens ook een eredoctoraat van de Universiteit Gent.

Problemen

Maar Annan had daarnaast ook te kampen met interne problemen bij de VN. Zo had hij onder meer af te rekenen met een onderzoek naar Ruud Lubbers. De aanvankelijk door hem gesteunde Nederlandse Hoog Commissaris voor de Vluchtelingen werd beschuldigd van seksuele intimidatie van een vrouwelijke medewerker en moest ontslag nemen.

En ook Annans zoon, Kojo, kwam in opspraak. Hij werd ervan beschuldigd geld te hebben gekregen van een Zwitserse onderneming, die een lucratief contract in de wacht had gesleept in het kader van het olie-voor-voedselprogramma van de VN in Irak.

Arabische Liga

Kofi Annan moest bovendien lijdzaam toezien hoe de Verenigde Staten de VN negeerden tijdens de Irak-crisis. Maar Annan zelf kwam tijdens deze crisissen nooit echt in opspraak. Na zijn twee termijnen als secretaris-generaal nam Annan in opdracht van de VN en de Arabische Liga nog even de rol op van speciaal gezant voor Syrië, in de zoektocht naar een uitweg voor het bloedige conflict dat ook vandaag nog voortduurt.

Hij besloot echter enkele maanden later om zijn mandaat niet te verlengen. Annan hekelde daarbij de verdeeldheid binnen de internationale gemeenschap en het feit dat hij niet "alle steun kreeg die de zaak verdiende". Ook na de uitbarstingen van geweld na de Keniaanse verkiezingen van 2007 nam Annan de rol van bemiddelaar op, daar met meer succes. En in 2011 en 2012 was hij voorzitter van de 'Global Commission on Elections, Democracy and Security'. Annan overleed in het Zwitserse Bern.