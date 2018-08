Kofi Annan (80) overleden

Kofi Annan is overleden. Dat hebben de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en zijn familieleden bekendgemaakt. De voormalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties werd tachtig.

De Ghanees Kofi Annan was de eerste Afrikaanse secretaris-generaal van de Verenigde Naties van 1997 tot 2006 en ontving in 2001 de Nobelprijs voor Vrede omwille van zijn humanitaire inspanningen met de Verenigde Naties. Tijdens zijn mandaat kreeg Annan onder meer te maken met de oorlog in Irak.

De OIM omschrijft hem in een mededeling als een "wereldwijd staatsman en zeer toegewijd 'internationalist' die zijn hele leven vocht voor een rechtvaardigere en meer vredesvolle wereld".

(Meer onder de tweet)

It is with immense sadness that the Annan family and the Kofi Annan Foundation announce that Kofi Annan, former Secretary General of the United Nations and Nobel Peace Laureate, passed away peacefully on Saturday 18th August after a short illness... pic.twitter.com/42nGOxmcPZ