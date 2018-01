Koelkasten Air Force One? 24 miljoen dollar!

Het Amerikaanse presidentiële vliegtuig Air Force One wordt uitgerust met twee nieuwe koelkasten. Aan de investering hangt een prijskaartje van liefst 24 miljoen dollar (19,3 miljoen euro), zo berichten The Washington Post en andere Amerikaanse media.

Volgens The Post sleepte vliegtuigbouwer Boeing vorige maand een contract bij de Amerikaanse luchtmacht in de wacht om twee nieuwe koelkasten in het presidentiële vliegtuig te voorzien. De machines zijn even oud als het vliegtuig zelf (1990) en dringend aan vervanging toe. Ze hebben niet de capaciteit om voldoende grote hoeveelheden voeding en drank voor langere tijd te bewaren en haperen bovendien regelmatig, deelde een woordvoerster van de luchtmacht mee.

3.000 maaltijden

De nieuwe koelkasten zullen uitgerust worden met de modernste technologie en een opslagruimte van omgerekend twee kubieke meter bieden. Volgens de gespecialiseerde site DefenseOne volstaat dat om ongeveer 3.000 maaltijden wekenlang op de gewenste temperatuur te houden. Ze zouden tegen oktober volgend jaar operationeel moeten zijn.

President Donald Trump had zich in de maanden voor zijn aantreden beklaagd over de hoge kosten die Boeing maakte voor de ontwikkeling van de nieuwe jumbojet die medio 2024 het nieuwe presidentiële vliegtuig moet worden. De kosten waren volgens hem al opgelopen tot meer dan vier miljard dollar. "Boeing mag geld verdienen, maar niet zoveel geld", klonk het toen.