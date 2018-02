Koe Hermien gered van de slachtbank

De Nederlandse koe Hermien moet niet naar de slager. Dat laat de Nederlandse Partij voor de Dieren weten op hun website. Hermien kon wekenlang uit de handen blijven van haar eigenaar en dus ook van het slachthuis. De Partij voor de Dieren besliste daarom om geld in te zamelen voor Hermien via een ‘cowfunding’. Voorlopig werd er al ruim 48.000 euro opgehaald.

Koe Hermien ontsnapte een paar weken geleden samen met haar zus tijdens het transport naar de slager. Haar zus werd al snel gevangen, maar Hermien houdt zich sindsdien schuil in de bossen van Lettele in Nederland.

Haar eigenaar schakelde na haar ontsnapping zelfs een jager in. De Partij voor de Dieren wilde Hermien helpen en startte daarom met een inzamelactie. Die heeft nu ook geloond, want Hermien en haar zusje moeten niet naar het slachthuis.

Door alle media-aandacht de afgelopen weken gingen heel wat mensen op zoek naar Hermien. Daardoor is het nog niet gelukt om haar te vangen. Ze zullen nu proberen om haar te lokken met andere koeien.

Koeienrusthuis

Hermien en haar zus zullen ondergebracht worden in het enige koeienrusthuis van Nederland. Je kan nog steeds een gift doen, want het verblijf in het rusthuis kost 160 euro per maand.

