Klopjacht in VS op halfnaakte schutter

De politie van Tennessee houdt een klopjacht op een schutter die gisteren het vuur opende in een restaurant van de keten Waffle House. Hij was halfnaakt toen hij bij die schietpartij vier mensen doodschoot. Het is nog niet duidelijk wat zijn motief was.

Volgens de politie opende de halfnaakte dader om 3.25 uur lokale tijd het vuur met een aanvalsgeweer. De schutter, een blanke man, vluchtte te voet weg. Het enige kledingstuk dat hij droeg, een groene jas, gooide hij daarbij weg.

Helikopter

De vermoedelijke dader zou de 29-jarige Travis Reinking zijn en is nog steeds niet gevat. Volgens de politie ging hij na de schietpartij eerst naar zijn appartement, waar hij een broek aandeed en waarschijnlijk twee wapens pakte. Tijdens een huiszoeking troffen ze namelijk twee wapens die hij geregistreerd had niet aan. "We denken dat hij dan weer te voet gevlucht is uit de onmiddellijke omgeving", zegt politiewoordvoerder Don Aaron.

De politie speurt naar de man met de hulp van honden en een helikopter. Ze vraagt de bewoners om ramen en deuren gesloten te houden en alert te zijn.

Held

De politie prees ook een van de klanten van het restaurant, James Shaw, als "een held". De man slaagde erin het wapen van de dader af te nemen.